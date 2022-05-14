Bolvadin'de asayiş ve trafik denetimleri 73 günden bu yana sürüyor - Haberler

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Bolvadin'de asayiş ve trafik denetimleri 73 günden bu yana sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bolvadin'de asayiş ve trafik denetimleri 73 günden bu yana sürüyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 73 gün önce başlayan asayiş ve trafik uygulaması devam ediyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 73 gün önce başlayan asayiş ve trafik uygulaması devam ediyor.

Bolvadin 'de 23 polisin katılımıyla gerçekleştirilen son asayiş ve trafik uygulamasında, 45 araç ve 138 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Trafik Denetleme Şube ekiplerinin destekleriyle Bolvadin-Emirdağ karayolunda asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada araçlara yönelik trafik kontrolü yapıldı. Asayiş uygulamasında 45 Araç kontrol edildi ve 138 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği açıklandı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar, Hisarcık, Tragger, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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