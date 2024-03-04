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Bolu'da hatalı sollama kazası: 1 yaralı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hatalı sollama yapan otomobile minibüsün arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hatalı sollama yapan otomobile minibüsün arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametinde seyreden İsmail C. idaresindeki 14 LC 890 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Melih A. yönetimindeki 10 HR 236 plakalı minibüsü sollamak istedi. Hatalı sollama yapan otomobile minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yolda ters istikamete döndü ve ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü İsmail C. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Mudurnu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mudurnu Bolu Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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