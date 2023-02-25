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Bingöl'de korkutan deprem

3. Sayfa Haberleri

Bingöl'de korkutan deprem

Bingöl'ün Solhan ilçesinde saat 03.28'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde saat 03.28'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'tan yapılan açıklamaya göre Bingöl'ün Solhan ilçesinde saat 03.28'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Solhan ilçesi Elbaşı kırsalında olan deprem yerin 12.5 kilometre derinliğinde meydana gelirken deprem Muş ve Batman'da da hissedildi. - BİNGÖL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Solhan Bingöl AFAD 3. Sayfa Haberler

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