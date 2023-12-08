Bingöl'de Jandarma Operasyonunda 3 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kilo 94 gram esrar maddesi ele geçirirken 1 kişi ise gözaltına alındı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, " Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde merkez ilçesinde icra edilen faaliyette şüpheli B.B. isimli şahıs 3 kilo 94 gram kubar esrar ile yakalanmıştır. Olay ile ilgili B.B. hakkında adli işlemler devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - BİNGÖL