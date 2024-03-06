Bilecik'te Zehir Tacirine 30,13 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Bilecik'te zehir tacirinin üstünde 30,13 gram Bonzai ele geçirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde bir şahsın üzerinde 30,13 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsa 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK