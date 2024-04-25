Bilecik'te motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza; kent merkezi Ertuğrul Gazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halindeki Ömer Can A. idaresindeki 11 ABY 948 plaka motosiklet sürücü Gençlik Spor İl Müdürlüğü önünde park halindeyken sola dönüş yapmak isteyen Handan G. idaresindeki 11 AG 999 plakalı Nissan marka otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer Can A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK