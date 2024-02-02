Bilecik'te Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Kurtarıldı

Bilecik'te devrilen traktörün altında kalan sürücü, AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik-Kızıldamlar köyü yolunda ilerleyen Tasim S.'nin kullandığı 11 AE 654 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek ters döndü. Traktör altında kalan sürücü Tasim S. olay yerine çağrılan AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulans ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK