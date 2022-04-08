Beylikova'da uyuşturucuyla mücadele toplantısı

BEYLİKOVA, ESKİŞEHİR (İHA) - Beylikova'da, uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele çerçevesinde kurumlar ve muhtarlar ile bir toplantı yapıldı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde uyuşturucu madde bağımlılığına karşı mücadelenin etkin bir şekilde yapılması ve kurumlar arası işbirliğinin sağlanması amacıyla Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı yapıldı. Kaymakamlık binasının toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu üyeleri ve muhtarlar katıldı. Toplantıda bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan genel bilgilendirmenin ardından uyuşturucu ile mücadele, uçucu madde ve tütün kullanımı ile ilgili mücadelede ilgili kurumlar tarafından sorumlulukların yerine getirilmesi hakkında kararlar alındı. Ayrıca yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Toplantı, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi. - ESKİŞEHİR