Beşiktaş'ta restoranın bahçe duvarı çökünce 1 kişi ölmüştü: Olay yerinde yeniden keşif yapılacak

İSTANBUL - Beşiktaş'ta restoranın bahçe duvarının çökmesi sonucu oradan geçen 1 kişi hayatını kaybetmesine ilişkin aralarında ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun da bulunduğu 7 sanıklı davada mahkeme, olay yerinde yeniden keşif yapılmasına hükmetti.

Ünlü şef ve sunucu Somer Sivrioğlu'nun, Beşiktaş'ta 20 Mayıs 2022'de kendisine ait restoranın bakımını ve onarımını yapmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettiği iddia edilen bahçe duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölümüne 1 kişinin ise yaralanmasına ilişkin 7 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 32.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Kazım Evirgen ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya sanık Somer Sivrioğlu ise katılmadı.

Mahkemede Sarıyer Lisanslı Harita Kadastro Bürosu'ndan olay yerindeki istinat duvarıyla restoranın sınırlarını gösteren haritanın gönderildiği belirtildi.

"Bu duvarın sorumlusu belediyedir"

Duruşmada savunma yapan sanık Evirgen, "Söz konusu iş yerini ben 45 sene önce mülk sahiplerinden kiraladım. Daha sonra bir kısım davalılara restoran işletmecisi olarak tekrar kiraladım. Vefat edenin ve yaralanan müştekinin üzerindeki duvar benim kiraladığım gayrimenkulün mülk sınırlarında bir duvar değildir. Yola ait istinat duvarıdır. Bu duvarın sorumlusu belediyedir. Biz bu duvarın yıkılmasına sebep olacak herhangi bir işlem yapmadık. Bu restorana ara ara ben de gidip geliyorum. Duvarda bir yamukluk veya eğilme fark etmedim, suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim" şeklinde konuştu.

Müdahillerin avukatı ise Tapu Kadastro Müdürlüğü ve LİHKAB'dan gelen haritalara göre, duvarın özel mülkiyet alanında kalmadığı şeklinde bir izlenim oluşsa da, işletme tarafından dış bahçenin istinat duvarı olarak fiili olarak kullanıldığını söyledi.

Olay yerinde yeniden keşif yapılacak

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dava dosyasına giren LİHKAB haritası doğrultusunda bir üye hakimin katılımıyla olay yerinde 29 Ocak'ta yeniden keşif yapılmasına hükmetti. Heyet, keşfin ardından istinat duvarının özel mülkiyet alanında kalıp kalmadığına ilişkin birer harita ve inşaat mühendisinden bilirkişi raporu aldırılmasına da karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in, bahçe duvarının çökmesi ile kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen bahçe duvarını ruhsatlandırma yapılmadan, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettikleri kaydedildi.

Duvarın tadilini ve onarımını yaptırmaları durumunda çökmeyeceği aktarıldı

Şüphelilerin yasal mevzuata, bilime ve fenne uygun şekilde duvarın tadilini ve onarımını yaptırmaları durumunda duvarın çökmeyeceğinin aktarıldığı iddianamede, şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıl 8'er aydan 22,5'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.