Bakkala giden sürücü döndüğünde aracını kullanılamaz halde buldu 3. Sayfa Haberleri Bakkala giden sürücü döndüğünde aracını kullanılamaz halde buldu Batman'da park halindeki hafif ticari araç, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Bakkala giden sürücü döndüğünde aracını kullanılamaz halde buldu BATMAN - Batman'da park halindeki hafif ticari araç, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Batman Kısmet Mahallesi'nde Seyit Bilal Caddesi'nde kimliği öğrenilemeyen sürücü mahallede bulunan bir bakala girmek için 25 KC145 plakalı aracını park etti. Döndüğünde aracının cayır cayır yandığını fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği hafif ticari araçta sürücünün bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş Tragger İtfaiye Batman 3. Sayfa Yerel Haberler

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