Batman haberi: Batman'da 10 gün içinde 218 olay aydınlatıldı

Batman'da ağustos ayı içinde meydana gelen 279 asayiş olayından 218'i aydınlatıldı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1-10 Ağustos tarihleri arasında "hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik, kasten öldürme, genel ahlaka karşı suçlar"a karşı yapılan çalışmalarda meydana gelen 279 olaydan 218'inin aydınlatıldığı, yakalanan 213 şahsın ise adli makamlara sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, "Şahıslardan 10 cep telefonu, 2 hızar makinesi, bir çalıntı motosiklet, 6 silah, 3 kurusıkı silah, 47 fişek, 2 av tüfeği, 2 yasak ırklı (pitbull) köpek ele geçirildi. Kasten öldürme olayını gerçekleştiren bir şüpheli şahıs da yakalanarak adli makamlarca tutuklandı. Kentte farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde 29 hırsızlık vakası aydınlatıldı. 14 hırsızlık şüphelisi şahıs da yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Adli makamlarca haklarında yakalama kararı verilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplam 15 şahıs yakalandı, 4 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 11 şahıs da adli makamlarca serbest bırakıldı" denildi.

2 şahsa "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, 4 şahsa kumar oynamaktan 7 bin 276 TL idari para cezası uygulandığı, 2 iş yerinin ise kumar oynatmak suçundan 30 gün süre ile kapatıldığı belirtildi. 7 şahsın üzerinde bir miktar narkotik madde ele geçirildiği, günübirlik kiralık dairelere yönelik yapılan uygulamalarda ise 2 kiralık daire hakkında daire sahiplerine '1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet' suçundan ayrı ayrı 26 bin 786 TL olmak üzere toplam 53 bin 572 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Açıklamaya göre kentte kayıp şahıs olarak aranan 18 şahıstan 9'u bulundu. Yasak ırklı köpek (pitbull) beslemekten 2 şahsa toplam 29 bin 450 TL idari para cezası uygulandığı ve köpeklerin hayvan barınağına teslim edildiği bildirildi. - BATMAN