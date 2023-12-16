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Batman'da mahsur kalan 2 keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı. Keçiler, sahibine teslim edildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde AFAD ekipleri, 4 gündür sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi halat yardımıyla aşağı inerek kurtardı.

Hasankeyf ilçesi dağlık bölgede 2 keçi 4 gün önce sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla keçileri kurtaramayan çoban, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine AFAD ekipleri bölgeye gitti. Halat yardımıyla sarp kayalıklardan aşağı inen ekipler, keçileri bulundukları yerden çıkartıp sahibine teslim etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hasankeyf Batman AFAD Haberler

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