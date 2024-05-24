Üye Girişi
Haberler

Batman'da 93 kilo esrar ve 25 bin 850 dolar ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki araçta yaptıkları aramada 93 kilo 216 gram esrar ve 25 bin 850 dolar ele geçirdi. 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Batman'da iki araçta yapılan aramada 93 kilo 216 gram esrar ve 25 bin 850 dolar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aldıkları ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında iki aracı takibe alan ekipler, durdurdukları araçlarda dedektör köpek "İka" ile yaptıkları aramada 93 kilo 216 gram esrar ele geçirdi. Araçlarda bulunan 5 şüpheli üzerinde yapılan aramalarda ise 25 bin 850 dolar nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu ve dolarlara el konulurken, 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Batman Narkotik Suçlar Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

 Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

 Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title