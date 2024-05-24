Batman'da 93 kilo esrar ve 25 bin 850 dolar ele geçirildi

Batman'da iki araçta yapılan aramada 93 kilo 216 gram esrar ve 25 bin 850 dolar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aldıkları ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında iki aracı takibe alan ekipler, durdurdukları araçlarda dedektör köpek "İka" ile yaptıkları aramada 93 kilo 216 gram esrar ele geçirdi. Araçlarda bulunan 5 şüpheli üzerinde yapılan aramalarda ise 25 bin 850 dolar nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu ve dolarlara el konulurken, 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN