Başkentte JASAT 20 farklı hırsızlık olayını aydınlattı. - Haberler

Başkentte JASAT 20 farklı hırsızlık olayını aydınlattı.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) meydana gelen 20 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) meydana gelen 20 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 12-18 Mayıs tarihleri arasında Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Akyurt, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Kalecik, Mamak, Polatlı, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle İlçelerinde meydana gelen 20 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Meydana gelen olaylarda 27 şüpheli şahıs yakalandı, yakalanan şahıslardan 3'ü tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa