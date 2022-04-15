Başkentte 45 düzensiz göçmen yakalandı

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Başkentte yapılan uygulamalarda Afganistan uyruklu 45 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Altındağ, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde yapılan uygulamalarda Afganistan uyruklu 45 şahıs yakalandı.

Yabancı uyruklu şahısların sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa