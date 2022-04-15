Başkentte 45 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Başkentte 45 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkentte 45 düzensiz göçmen yakalandı

Başkentte yapılan uygulamalarda Afganistan uyruklu 45 kişi yakalandı.

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Başkentte yapılan uygulamalarda Afganistan uyruklu 45 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Altındağ, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde yapılan uygulamalarda Afganistan uyruklu 45 şahıs yakalandı.

Yabancı uyruklu şahısların sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

Başkentte 45 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Altındağ, Göçmen, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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