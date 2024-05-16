Üye Girişi
Haberler

Başakşehir'deki Emlak Ofisine Silahlı Saldırılar Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de bulunan bir emlak ofisine son 1 yıl içerisinde üç kez silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılar toplamda 3 kişi yaralandı. Sonuncusu dün gerçekleşen saldırı da işyeri sahibi de kurusıkı silahla saldırganlara karşılık verdi. Saldırının ne için yapıldığını bilinmezken, saldırganlar ise hala yakalanamadı. Silahlı saldırı anları ve iş yeri sahibinin karşılık verme anı kamerada

Başakşehir'de bulunan bir emlak ofisine son 1 yıl içerisinde üç kez silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılar toplamda 3 kişi yaralandı. Sonuncusu dün gerçekleşen saldırı da işyeri sahibi de kurusıkı silahla saldırganlara karşılık verdi. Saldırının ne için yapıldığını bilinmezken, saldırganlar ise hala yakalanamadı. Silahlı saldırı anları ve iş yeri sahibinin karşılık verme anı kamerada

Başakşehir, Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir emlak ofisine son 1 yıl içerisinde üçüncü kez silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletle işyeri önüne gelen şahıslar, ofise ve içerisinde bulunan kişilere ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştı. Aynı şekilde planlanan 3 saldırı da toplamda 3 kişi yaralandı. Saldırının neden veya ne amaçla gerçekleştiğini işyeri sahibi dahil kimse anlayamadı. Polis ekipleri saldırganları yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Sonuncusu dün gerçekleşen saldırı da işyeri sahibi de kurusıkı silahla saldırganlara karşılık verdi. İlginç saldırı anları vatandaşların yaralandığı ve saldırganların kaçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

İşyeri sahibi ve çevresi başka bir saldırı gerçekleşme ihtimaline karşılık tedirginliklerini koruyor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir Saldırı Güvenlik Güvenlik Kamerası 3.Sayfa Emlak Güncel Haberler

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

 Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler

Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title