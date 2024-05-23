Barajda mahsur kalan 3 balıkçı kurtarıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale barajda aküsü biten botta mahsur kalan 3 balıkçı ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Karakeçili ilçesine bağlı Sulubük köyü yakınlarındaki Kapulukaya Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık avına çıkan Yasin Talka Oral, Harun Aktaş ve Mehmet Soydaş'ın bulunduğu bot, aküsü bitince rüzgarın da etkisiyle barajda sürüklendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve su altı kurtarma ekibi sevk edildi. Balıkçılar, su altı kurtarma ekibinin botu ile alınarak karaya çıkarıldı.