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Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile çarşı ve mahalle bekçilerince gerçekleştirilen çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile çarşı ve mahalle bekçilerince gerçekleştirilen çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ile çarşı ve mahalle bekçilerince gerçekleştirilen çalışmada, durumundan şüphelenilen 3 kişiye 'dur' ihtarında bulunuldu. Şahısların kaçmaya başlaması sonucu yaşanan kovalamacada 3'ü de yakalandı.

Yapılan aramalarda şahıslardan D.U.'nun (30) üzerinden 0,70 gram metamfetamin maddesi, G.G.'nin (35) üzerinden ise 5 parça halinde toplam 13.5 gram metamfetamin, 2 parça halinde 7.9 gram esrar, 4 adet uyuşturucu niteliğinde hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu maddeyi paketlemek için kullanılan folyo ve suçtan elde edildiği belirlenen 28 bin TL para ele geçirildi.

G.G. isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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