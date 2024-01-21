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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü 526 kişiyi bilgilendirdi

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İletişim Yoluyla Dolandırıcılık, Aile içi kadına şiddet ve hırsızlık ile yankesicilik suçları hakkında toplam 526 kişiyi bilgilendirdi. Ayrıca, 30 vatandaşın cep telefonlarına KADES uygulaması indirilmesine yardımcı oldu.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde İletişim Yoluyla Dolandırıcılık, Aile içi kadına şiddet ve hırsızlık ile yankesicilik suçları hakkında toplam 526 şahsı bilgilendirdi. Polis ekipleri 30 vatandaşın cep telefonlarına KADES uygulaması indirilmesine yardımcı oldu.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde Esnaf Ziyaretleri ile bankalar, semt pazarları, cami çıkışlarında, kahve ve kıraathaneler ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu 83 farklı noktada toplam 526 vatandaşımıza İletişim Yoluyla Dolandırıcılık suçu başta olmak üzere; Evden ve İşyerinden Hırsızlık, Yankesicilik suçları ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri yapılıp broşür dağıtılmıştır.

24 mahalle muhtarı ziyaret edilerek, 122 mahalle sakini ile görüşme yapılmış, mahallelerindeki çeşitli sorunlar hakkında bilgi alınarak ilgili birim ve kurumlara sorunlarla ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapıldı. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine yönelik KADES uygulaması hakkında 172 vatandaşımıza bilgilendirme yapılırken, 30 vatandaşın cep telefonlarına KADES uygulaması indirilmesine yardımcı olundu.

Suç ve suçlular ile mücadelede, halkın bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri ve sorunları yerinde tespit çalışmalarının devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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