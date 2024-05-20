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Balıkesir Edremit-İzmir Karayolunda Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Balıkesir Edremit-İzmir karayolunda meydana gelen kazada bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi.

Balıkesir Edremit- İzmir karayolunda bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Edremit-İzmir karayolunun Öğretmenler Mahallesi mevkiinde Hasan Özkaya (22) idaresindeki 10 F 0501 plakalı otomobilin önüne köpek çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce kaldırıma ardından da yan yolda ilerleyen Veysel B. yönetimindeki 10 AEK 163 plakalı kamyona çarptı. İlk belirlemelere göre, otomobilde bulunan sürücü Hasan Özkaya, Ali Yıldız (20) ve Nazife Nehirakyay (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, Balıkesir Büyükşehir Burhaniye itfaiye ekipleri araçta sıkışan Fatma Sıla E.'yi (18) ağır yaralı olarak yoğun uğraş sonucu araçtan çıkarttı. Fatma Sıla E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, gençlerin kız arkadaşları ile gezmeye çıktıkları ve dönüşte kaza yaptıkları ileri sürüldü. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Edremit İzmir Ölüm Yaralanma Soruşturma Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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