Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 56 Adet Hap Ele Geçirildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde polis ekipleri, şüpheli gördükleri 3 kişiyi araçlarına binip uzaklaşırken durdurdu. Polis ekipleri 3 şahısta ve 2 araçta yaptıkları aramalarda 56 adet uyuşturucu ecza hapı ele geçirdi. Yapılan tahkikatta uyuşturucu madde parasının banka havalesi ile gönderildiği ve uyuşturucu maddelerin teslim edildiği belirlendi.

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gece saatlerinde devriye görevini ifa ettikleri sırada, Çamlık mevkiinde 3 şahsın bir arada bulundukları, ekipleri görünce 2 farklı araca yönelerek uzaklaşmaya çalıştıklarının görülmesi üzerine durumdan şüphelenilerek durdurulan araçlar ve 3 kişi üzerinde yapılan kontrollerde; 56 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Başlatılan tahkikatta şahıslardan M.T.'nin, A.S. isimli kişiden bahse konu uyuşturucu malzemeyi banka hesabından gönderdiği 2 bin 500 TL karşılığında satın aldığı ve ekiplerin intikal ettiği anda alışverişin olduğu tespit edilerek A.S. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti, diğer M.T. ve E.Ç. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak bulundurmak suçlarından tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR