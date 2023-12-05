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Balıkesir'de silah ve mühimmat ticareti operasyonu: 17 gözaltı

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Balıkesir merkezli 4 ilde jandarma tarafından yapılan silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 17 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 4 adet silah, 170 fişek ve bir miltar esrar ele geçirildi.

Balıkesir merkezli 4 ilde jandarma tarafından yapılan silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 17 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 4 adet silah, 170 fişek ve bir miltar esrar ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, silah ve mühimmat ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Balıkesir merkezli 4 ilde Balıkesir, İstanbul, Çanakkale, İzmir ve 4 ilçede Burhaniye, Ayvalık, Gömeç ve Edremit silah ve mühimmat ticareti suçu işlediği tespit edilen 17 şüpheliye ait 17 ayrı adreste eş zamanlı olarak icra edilen operasyonel faaliyet sonucu; 4 adet tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 170 adet tabanca fişeği ve 40 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri olaya karışan 17 şüpheli gözaltına alarak, haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Jandarma 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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