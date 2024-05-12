Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de motokuryeler, Ata Emre Akman için kornalarını çaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de bir zincir restoranda kurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, öldürüldü. Motokuryeler, Akman'ın anısına kornalarını çalarak eylem yaptı.

Balıkesir'de motokuryeler, üniversite eğitimini sürdürürken bir zincir restoranda kuryelik yapan ve götürdüğü bir sipariş sonrasında defalarca kez bıçaklanarak öldürülen Ata Emre Akman (20) için kornalarını çaldı.

Balıkesir'de bir zincir restoranda kurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, önünü kesen E.Ö. tarafından öldürüldü. Balıkesir'de faaliyet gösteren motosikletli kuryeler, Akman'ın öldürülmesiyle ilgili eylem yaptı. Balıkesir Hacıilbey Mahallesinde Şadırvan mevkiinde toplanan motosikletli kuryeler, Balıkesir sokaklarında kısa süreli tur attı. Grup adına konuşan Fatih Uçarcı şunları söyledi: "Bu akşam burada Ata Emre Akman kardeşimiz için toplandık. Dün akşamcı acı haber bizi fazlasıyla derinden yaraladı. Biz herhangi bir siyasi parti ya da her hangi bir markaya mensup değiliz. Burada birlik beraberlik açısından bir şeyler yapalım istedik. Kuryeliğin zorluklarını göstermek istedik. Umarım sesimizi bir nebze duyurabilmiş olabiliriz. Davulun sesi bazen uzaktan kolay gelebiliyor. Ama nitekim işin içine girdiğinizde, tamam evimize ekmek götürebiliyoruz ama çok zor şartlar altında çalışıyoruz ve önemsenmiyoruz. Bizi düşünmüyor ve hor görüyorlar. Umarım bu hepimize ders olur ve güzel günler yarınlar ülkemiz için hayırlara vesile olur. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Şehrin caddelerinde kornalarına basarak tur atan kuryeler daha sonra olaysız şekilde dağıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Suç 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete bugün (12 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Gönül Dağı Reyhan kimdir? İpek Uzkalan kaç yaşında, nereli? Gönül Dağı Reyhan karakteri gerçekte kim? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon olacak mı? Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezonu var mı, ne zaman yayınlanacak? 14 Mayıs anneler günü mü? 14 Mayıs Salı anneler günü mü, özel gün mü? Anneler günü ne zaman 2024? Davaro filmi nerede çekildi? Davaro filmi hangi semtte, şehirde çekilmiştir? Sinan Ateş neden öldürüldü? Sinan Ateş ölüm sebebi ne, neden öldü? Sinan Ateş niye, kim tarafından öldürüldü? Kemal Sunal kaç filmde oynadı? Kemal Sunal kaç filmde yer almıştır? Pazartesi okul var mı? 13 Mayıs Pazartesi günü okul tatil mi, tatil edildi mi? Pazartesi günü resmi tatil var mı? Ali Koç aday olacak mı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tekrar aday olacak mı, adaylığa başvuracak mı? Memur ve emekli zam oranı ne kadar? Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu! Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Granada - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Granada - Real Madrid maçı nereden izlenir? Yarın hava nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı, yağmur var mı? 11 Mayıs Cumartesi – Pazar hava durumu! Canik dağları nerede? Canik dağları hangi ilde, hangi şehirde?
Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title