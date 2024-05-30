Bakan Yerlikaya: Ankara merkezli kripto dolandırıcılığı operasyonu

Bakan Yerlikaya: "Ankara merkezli 21 ilde 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden sıfır risk ile yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik Sibergöz-42 operasyonları düzenlendi. 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüpheli yakalandı." - ANKARA