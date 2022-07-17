Bağcılar'da uyuşturucu ticareti yapanlar yakalandı - Haberler

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Bağcılar'da uyuşturucu ticareti yapanlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Bağcılar'da uyuşturucu ticareti yapanlar yakalandı Bağcılar'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler polis tarafından yakandı.

- Bağcılar'da uyuşturucu ticareti yapanlar yakalandı

İSTANBUL - Bağcılar'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler polis tarafından yakandı. Evlerinde yapılan aramalarda 5 adet tabanca fişeği, 10 adet av tüfeği çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ekipleri, dün Bağcılar Yıldıztepe ve Yavuz Selim Mahallelerinde bulunan ikamet adreslerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucunda K.G. ve Y.S. ismindeki şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 5 adet tabanca fişeği, 10 adet av tüfeği fişeği, 169,4 gr. bonzai, 55 adet satışa hazır halde toplamda 53 gr. skunk, 58 adet satışa hazır halde toplamda 2690 gr. kubar, 2 adet hassas terazi, Çok sayıda şeffaf poşet, 190 ? para ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Emniyette işlemleri biten şüpheliler "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan bugün adli makamlara sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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