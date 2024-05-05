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Babaeski'de trafik kazası: 1 yaralı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı.

Kaza, E-80 Avrupa Otoyolu Babaeski ilçesinde meydana geldi. PBMOCTA2 Bulgaristan plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araç, yol kenarına savruldu.

Çevredekilerin sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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