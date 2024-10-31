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CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Ekim altın fiyatları yükseldi mi?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Ekim altın fiyatları yükseldi mi?
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Bugünkü çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar olduğu araştırılıyor. 31 Ekim Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL merak ediliyor. Güncel altın fiyatları ve gram altın ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 31 Ekim Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 31 Ekim güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 31 Ekim Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 3.058,1 TL, satış 3.058,7 TL.

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Ekim altın fiyatları yükseldi mi?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 4.889,0 TL, satış 5.011,2 TL.

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Ekim altın fiyatları yükseldi mi?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın, alış 9.775,8 TL, satış 10.020,2 TL.

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Ekim altın fiyatları yükseldi mi?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 20.799,2 TL, satış 21.113,5 TL.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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