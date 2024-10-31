MEMUR ZAMMI 2025 HESAPLAMA: Memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2025 yılına ilişkin memur maaş zammı ve en düşük memur maaşı konusundaki beklentiler, kamu çalışanları arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Türkiye'de memur maaşları, genellikle her yıl belirli ekonomik göstergelere dayalı olarak artırılıyor. 2025 Ocak ayında memur zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2025 yılına ilişkin memur maaş zammı ve en düşük memur maaşı konusundaki beklentiler, kamu çalışanları arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Türkiye'de memur maaşları, genellikle her yıl belirli ekonomik göstergelere dayalı olarak artırılıyor. Bu yıl da memurlar, maaş artışlarının ne kadar olacağını ve en düşük memur maaşının ne olacağını öğrenmek için çeşitli hesaplamalar yapıyorlar.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hükümetin memur maaşlarını belirlerken dikkate aldığı faktörler arasında enflasyon oranları, yaşam maliyetleri ve kamu bütçesi yer alıyor. 2025 yılı için yapılan tahminler, memur maaşlarında ortalama %10 ila %20 arasında bir artış olabileceği yönünde. Ancak bu oranlar, ekonomik koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

%10,59'LUK ARTIŞ TAHMİNİ İLE OCAK 2025 ZAMLI MEMUR MAAŞI

Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4: 57.762 TL - 63.879 TL

Memur (Üni. Mezunu) 9/1: 40.824 TL - 45.147 TL

Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL - 58.143 TL

Öğretmen 1/4: 47.441 TL - 52.465 TL

Başkomiser 1/3: 58.074 TL - 64.224 TL

Polis Memuru 8/1: 52.552 TL - 58.117 TL

Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL -73.182 TL

Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1: 47.060 TL - 52.044 TL

Mühendis 1/4: 58.957 TL - 65.201 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL- 46.326 TL

Profesör 1/4: 85.671 TL - 94.744 TL

Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL - 62.524 TL

Vaiz 1/4: 49.161 TL- 54.367 TL

Avukat 1/4: 56.179 TL- 62.128 TL