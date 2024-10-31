Ocak ayı memur maaşları (tahmini) 2025 Ocak ayında memur maaşları ne kadar olacak?
2025 yılında memur maaşlarının ne kadar olacağı merak konusu oluyor. Ocak ayında yapılacak zamlarla birlikte memur maaşlarında ne kadarlık bir artış olacağı henüz netlik kazanmış değil fakat tahmini Ocak ayı memur zammı oranı belirlendi. Peki, 2025 Ocak ayında memur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar!
2025 yılında memur maaşlarının ne kadar olacağı, kamu çalışanları arasında büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Ocak ayında gerçekleştirilecek zamlar, memur maaşlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Memur maaşlarına ilişkin detaylar ve resmi açıklamalar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Hükümet yetkililerinin yapacağı duyurularla kesinlik kazanacak. Kamu çalışanları, bu konuda gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Peki, 2025 Ocak ayında memur maaşları ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...
OCAK AYI MEMUR MAAŞLARI (TAHMİNİ)
Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4: 57.762 TL - 63.879 TL
Memur (Üni. Mezunu) 9/1: 40.824 TL - 45.147 TL
Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL - 58.143 TL
Öğretmen 1/4: 47.441 TL - 52.465 TL
Başkomiser 1/3: 58.074 TL - 64.224 TL
Polis Memuru 8/1: 52.552 TL - 58.117 TL
Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL -73.182 TL
Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1: 47.060 TL - 52.044 TL
Mühendis 1/4: 58.957 TL - 65.201 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL- 46.326 TL
Profesör 1/4: 85.671 TL - 94.744 TL
Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL - 62.524 TL
Vaiz 1/4: 49.161 TL- 54.367 TL
Avukat 1/4: 56.179 TL- 62.128 TL