Ocak ayı memur maaşları (tahmini) 2025 Ocak ayında memur maaşları ne kadar olacak?

2025 yılında memur maaşlarının ne kadar olacağı, kamu çalışanları arasında büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Ocak ayında gerçekleştirilecek zamlar, memur maaşlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Memur maaşlarına ilişkin detaylar ve resmi açıklamalar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Hükümet yetkililerinin yapacağı duyurularla kesinlik kazanacak. Kamu çalışanları, bu konuda gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Peki, 2025 Ocak ayında memur maaşları ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

OCAK AYI MEMUR MAAŞLARI (TAHMİNİ)

Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4: 57.762 TL - 63.879 TL

Memur (Üni. Mezunu) 9/1: 40.824 TL - 45.147 TL

Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL - 58.143 TL

Öğretmen 1/4: 47.441 TL - 52.465 TL

Başkomiser 1/3: 58.074 TL - 64.224 TL

Polis Memuru 8/1: 52.552 TL - 58.117 TL

Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL -73.182 TL

Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1: 47.060 TL - 52.044 TL

Mühendis 1/4: 58.957 TL - 65.201 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL- 46.326 TL

Profesör 1/4: 85.671 TL - 94.744 TL

Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL - 62.524 TL

Vaiz 1/4: 49.161 TL- 54.367 TL

Avukat 1/4: 56.179 TL- 62.128 TL