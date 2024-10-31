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Elektrik faturaları nasıl hesaplanacak? Elektrik faturalarında yeni dönem!

Elektrik faturaları nasıl hesaplanacak? Elektrik faturalarında yeni dönem!
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Elektrik faturalarının hesaplanma şekli değişiyor. Yeni dönemde, faturaların hesaplanma yöntemi hakkında merak edilenler ve değişiklikler hakkında bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz.

Elektrik faturalarında yeni dönemin başlayacağı duyuruldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada, Şubat ayından itibaren EPDK'nın yaptığı son düzenlemeyle ayda iki katından daha fazla yani 417 kilowattsaat tüketimi olan vatandaşların elektriğin gerçek maliyeti neyse onu şubat ayından sonra ödemeye başlayacağını ifade etti. Vatandaşlar, elektrik faturalarının nasıl hesaplanacağını merak ediyor. Peki, Elektrik faturaları nasıl hesaplanacak ? E lektrik faturalarında yeni dönem!

ELEKTRİK FATURALARI NASIL HESAPLANACAK?

Bayraktar, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun yaptığı son düzenlemeyle iki katından daha fazla, yani ayda 417 kilovatsaat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu inşallah şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar. Yapılan düzenleme esas itibarıyla budur. Dolayısıyla Türkiye ortalamasında tüketim yapıyorsan, 200 kilovatsaat tüketiyorsan ayda 414 lira fatura ödüyorsun. Ocakta da 414 lira ödemeye devam edeceksiniz. Ama normal tüketimin iki katından daha fazla, ayda bin 50 liralık fatura geliyorsa zaten 414 kilovatsaat tüketimi aşıyorsun demektir. Dolayısıyla desteklenecek grupta değilsin demektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, Türkiye'de 40 milyon mesken abonesi bulunduğunu aktararak, "Bunun sadece yüzde 3'ü, 1,2 milyon abone bundan etkilenebilir. Bunlar da yüksek tüketim grubu olan, evi büyük olan, evinde daha çok elektrikli eşya kullanan, belki elektrikli aracı olan kesim; bunlar da elektrik fiyatını daha maliyetine uygun şekilde ödeyecek. Düzenleme bunu içeriyor." dedi.

Elektrik faturaları nasıl hesaplanacak? Elektrik faturalarında yeni dönem!

ELEKTRİK FATURALARINA ZAM YAPILACAK MI?

Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında artış yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Bayraktar, "Zamla alakalı herhangi bir şeyimiz yok. Ama Türkiye'de elektrik ve doğal gazda çok ciddi şekilde devletimizin desteği var. Bu desteklerimizin gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yansıması noktasında; desteğe ihtiyaç duymayan, tüketimi yüksek olan grupların, elektriğin ve doğal gazın gerçek maliyetlerini karşılamasıyla alakalı bir düşüncemiz var." ifadesini kullandı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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