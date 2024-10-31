Süper Lig kulübüne görülmemiş protesto! Basın mensupları toplantıyı terk etti

Geçtiğimiz pazar günü Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olmasının ardından pazartesi günü toplantı yapan Konyaspor yönetimi, Ali Çamdalı ile yollarını ayırma kararı almasının ardından takımın başına en son Kayserispor'da yaklaşık 4 ay görev yapan Recep Uçar ile 2 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Konyaspor yönetimi yeni teknik direktör Recep Uçar ile imzalayacağı sözleşme için bugün saat 13.00'te basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya teknik hoca ve yönetim ekibi 40 dakika boyunca gelmeyince, toplantının başlamasının da bir süre daha uzayacağı açıklanınca basın mensupları protesto ederek toplantı salonundan ayrıldı.