Emeklilik yaşı artacak mı, ne zaman emekli olurum? 2025 Çalışma saatleri değişiyor mu?

Emeklilik yaşı düşüyor mu ve ne zaman emekli olurum soruları gündeme gelirken 2025 yılında çalışma saatleri değişecek mi konusundaki sorular vatandaşların gündeminde yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise konuya dair açıklamalarda bulundu. Emeklilik yaşı artacak mı, ne zaman emekli olurum? 2025 Çalışma saatleri değişiyor mu? Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİLİK YAŞI ARTACAK MI?

Bakan Işıkhan, "Emeklilik şartları değişecek mi? Emekli aylıklarının hesaplanmasında yeni bir düzenleme olacak mı?" sorusuna yanıt vererek şunları belirtti:

"Emeklilik sistemi veya emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili şu an gündemimizde herhangi bir konu bulunmuyor. Ancak Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Orta Vadeli Plan ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde emeklilik sistemimizi iyileştirmek ve daha ileriye taşımak için yapılabilecek her türlü çalışmaya açık durumdayız."

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? (LİNK)