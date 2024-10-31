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Emeklilik yaşı artacak mı, ne zaman emekli olurum? 2025 Çalışma saatleri değişiyor mu?

Emeklilik yaşı artacak mı, ne zaman emekli olurum? 2025 Çalışma saatleri değişiyor mu?
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2025 yılında emeklilik sistemi değişiyor mu ve çalışma saatleri değişecek mi soruları gündeme gelirken emeklilik yaşı artacağına dair konular gündeme geliyor. Emekli olmayı planlayanlar, "Emeklilik yaşı artacak mı, düşecek mi? 2025'te emeklilik yaşı değişecek mi? Ne zaman emekli olurum?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, ne zaman emekli olurum?

Emeklilik yaşı düşüyor mu ve ne zaman emekli olurum soruları gündeme gelirken 2025 yılında çalışma saatleri değişecek mi konusundaki sorular vatandaşların gündeminde yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise konuya dair açıklamalarda bulundu. Emeklilik yaşı artacak mı, ne zaman emekli olurum? 2025 Çalışma saatleri değişiyor mu? Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİLİK YAŞI ARTACAK MI?

Bakan Işıkhan, "Emeklilik şartları değişecek mi? Emekli aylıklarının hesaplanmasında yeni bir düzenleme olacak mı?" sorusuna yanıt vererek şunları belirtti:

"Emeklilik sistemi veya emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili şu an gündemimizde herhangi bir konu bulunmuyor. Ancak Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Orta Vadeli Plan ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde emeklilik sistemimizi iyileştirmek ve daha ileriye taşımak için yapılabilecek her türlü çalışmaya açık durumdayız."

Emeklilik yaşı artacak mı, ne zaman emekli olurum? 2025 Çalışma saatleri değişiyor mu?

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? (LİNK)

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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