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Son dakika: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Narin'e ne oldu?

Son dakika: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Narin'e ne oldu?
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Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin detayları ve Narin Güran'ın başına gelenler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Narin Güran'a ne oldu? Narin Güran cinayetinde yeni gelişme ne? İşte detaylar!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde dava süreci yeni bir gelişmeyle devam ediyor. Cinayetle ilgili tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın, Narin'in kaybolduğu gece cesedinin bulunduğu dere yatağına gittiği HTS kayıtlarıyla tespit edildi. Peki, Narin'e ne oldu?

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME NEDİR?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Nevzat Bahtiyar'ın, Narin'in cesedini taşırken çekilmiş keşif görüntüsü dava dosyasına eklendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, cinayetle bağlantılı olarak tutuklu bulunan dört sanık hakkında hazırlanan dosya tamamlanarak mahkemeye sunuldu.

Narin'in cansız bedenini dereye taşıdığını itiraf eden ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar'a olay yerinde keşif yaptırılmıştı. Savcılık ve jandarma tarafından sorgulanan Bahtiyar'ın keşif görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika: Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Narin'e ne oldu?

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