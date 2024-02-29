Ayvalık'ta 15 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik ve Jandarma'nın yaptığı çalışmada 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Badavut mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Ayvalık/Koldestim) tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken yapılan çalışmada 10 çocuk 15 düzensiz göçmen Yunanistan'ın Midilli Adasına yasa dışı yollardan geçmek isterken karada yakalandı. - BALIKESİR