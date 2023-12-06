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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışmalar kapsamında Asma Mahallesi'nde M.C. isimli şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 2 kilo 600 gram skunk, 120 adet kenevir tohumu, 1 adet terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Bozdoğan Aydın Güvenlik Cezaevi Uyuşturucu Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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