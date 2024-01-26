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Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 6 Şüpheli Yakalandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Germencik, Koçarlı ve Kuyucak ilçelerinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 6 şüpheli yakalandı ve sağlık kuruluşunda yapılan testlerde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca bir şüphelinin üzerinde 30 gram kubar esrar ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu kullandığı tespit edilen 6 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik, Koçarlı ve Kuyucak ilçelerinde uyuşturucu madde satıcısı ile kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan K.Ş., O.G., M.A.K., F.K., H.K.U. ve N.T. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca Koçarlı ilçesinde yakalanan N.T. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 30 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Koçarlı Aydın Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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