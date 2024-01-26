Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 6 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da uyuşturucu kullandığı tespit edilen 6 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik, Koçarlı ve Kuyucak ilçelerinde uyuşturucu madde satıcısı ile kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan K.Ş., O.G., M.A.K., F.K., H.K.U. ve N.T. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca Koçarlı ilçesinde yakalanan N.T. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 30 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN