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Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 4 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Germencik, Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen toplam 4 şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik, Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen toplam 4 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Germencik, Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde gerçekleştirdikleri devriye esnasında Ç.Ç., Y.G., S.A. ve Z.S. isimli şahısları şüphe üzerine durdurdu. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Germencik Jandarma Kuyucak Aydın Haberler

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