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Aydın'da Sahte Para Operasyonu: 2 Şüpheliden Birisi Tutuklandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde sahte para ile alış-veriş yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar sahte para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardındn adliyeye sevk edilen S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.C.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aydın Söke Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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