Aydın'da Kayıp Şahsın Arkadaşı Tarafından Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

Aydın'da 4 yıldır kayıp olan Mehmet Akkan'ın, Denizli'deki arkadaşı tarafından öldürüldüğü ve emekli maaşının çekildiği ortaya çıktı. Polis, katil zanlısını ATM kamerasından tespit ederek yakaladı.

Aydın'da 4 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Akkan'ı arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı. Buharkent ilçesindeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha izine rastlanmayan Akkan'ın Denizli'deki arkadaşı O.Ç. tarafından sopayla başına vurularak öldürüldükten sonra gömüldüğü, O.Ç.'nin üç yıl boyunca öldürdüğü arkadaşının emekli maaşını bankadan çektiği öğrenildi. Polis, katil zanlısını ATM kamerasından tespit ederek yakaladı.

Özel ekip kuruldu

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Mehmet Akkan dosyası için özel ekip kurarak, çalışma başlattı.

Kayıp ihbarının ardından maaşının çekildiği tespit edildi

Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Mehmet Akkan'ın son olarak Denizli'de olduğu bilgisi üzerine ekipler, emekli maaşının çekilip çekilmediğine ilişkin bankadan bilgi istedi. Akkan'ın emekli maaşının 2019-2022 yılları arasında düzenli olarak çekildiğinin belirlenmesinin ardından paranın çekildiği ATM'lerdeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntüleri aileye izleten ekipler, parayı çekenin Akkan olmadığını belirledi. Yapılan çalışmada parayı çeken şahsın O.Ç. olduğu tespit edildi. Kayıp olan Mehmet Akkan'la bir süre aynı pansiyonda kaldığı öğrenilen O.Ç., ekiplerin çalışması sonucu Denizli'nin Honaz ilçesinde gözaltına alındı.

Akkan'ı öldürdüğünü itiraf etti

Zanlı O.Ç. ifadesinde, arkadaşı E.Ç. ve Mehmet Akkan ile Honaz'ın Sapaca Mahallesi'ndeki kırsal alanda alkol aldıklarını, önceden husumet beslediği için Akkan'ın kafasına sopayla vurarak öldürdüğünü, daha sonra E.Ç.'nin de yardımıyla cesedi ormanlık alanda kazdıkları çukura gömdüklerini anlattı.

Gömüldüğü yerde kafatası bulundu

Katil zanlısının, Akkan'ı gömdüğü yeri tarif etmesinin ardından bölgede yapılan kazıda kafatası, insan kemikleri ve Akkan'a ait kıyafetler bulundu. Ekipler olayla ilgisi bulunan E.Ç. ve olayla ilgili bilgileri olduğu iddia edilen 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edildiler

O.Ç. ile birlikte gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.Ç. ve E.Ç. tutuklanırken, diğer kişiler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN