Aydın'da İncir Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çalıştığı incir işletmesinden 85 bin lira değerinde incir çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. İş yeri sahibi şikayetçi oldu ve jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çalıştığı incir işletmesinden 85 bin lira değerinde incir çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Alamut Mahallesi'ndeki işletmede sezonluk işçi olarak çalışan D.D.K'nin incir çaldığını öne süren iş yeri sahibi, şikayetçi oldu.
Yürütülen soruşturma kapsamında kamera kayıtlarını inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. İncirler ise bulunamadı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa