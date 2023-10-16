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Aydın'da İncir Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çalıştığı incir işletmesinden 85 bin lira değerinde incir çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. İş yeri sahibi şikayetçi oldu ve jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.