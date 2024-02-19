Aydın'da aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri görev ve sorumluluk bölgelerinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan ekipler, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmada 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından aranan ve hakkında 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. isimli şahıs Yenidoğan Mahallesi'nde düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN