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Aydın'da 57 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Kadın Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde üç farklı dosyadan 57 yıl hapis cezası ile aranan kadın şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Çekle İlgili Karşılıksız İşlem Yapılmasına Sebebiyet Verme suçlarından hüküm giyen kadın şahıs tutuklandı.