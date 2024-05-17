Aydın'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da jandarma ekipleri halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Aranan şahıslara göz açtırmayan ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen operasyonda; İzmir, Bursa ve Manisa illerinde 3 dosyadan 'banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından aranan ve hakkında toplam 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. isimli şahıs Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan R.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN