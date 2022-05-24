Arkadaşlarını öldürüp, intihar süsü verdiler - Haberler

Konya'da bir şahsın intihar ettiği ihbarı üzerine soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, cinayet olduğunu ortaya çıkarırken, olaya karışan maktulün arkadaşı 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kübra Nur D.'nin (20), arkadaşı Mehmet Küpeli'nin (32) intihar ettiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Mehmet Küpeli'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay anında evde olan Kübra Nur D.'nin ilk ifadesinde Mehmet Küpeli, arkadaşları Adem S. ve İbrahim A. dışarıdayken tartıştıklarını ve Mehmet Küpeli'nin tüfeği başına dayayarak intihar ettiğini ve korktuğu için arkadaşları Adem S. ve İbrahim A.'yı arayıp haber verdiği şeklinde söylediği öğrenildi.

İntihar değil, cinayet"

Olayın cinayet olabileceğinden şüphelenen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri araştırmayı derinleştirdi. Tekrar ifadesine başvurulan Kübra Nur D. "Olayın intihar değil, cinayet" olduğunu itiraf etti. O an evde 4 kişi olduklarını ve Adem S.'nin (35) tüfekle Mehmet Küpeli'yi öldürdüğünü, İbrahim A. (31) ile de olaya intihar süsü verdiklerini anlattı. Olay anından sonra ise telefon kayıtlarına geçmesi için şahısların markete gittiğini ve bir süre sonra da Adem S. ve İbrahim A.'yi arayarak Mehmet Küpeli'nin intihar ettiğini söylediğini ifade etti.

Cinayet Büro ekipleri şüphelilerin iş yerlerine yaptıkları operasyonla Adem S., İbrahim A. ve olayı itiraf eden Kübra Nur D.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa