Ardahan'da firari hükümlü yakalandı
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Ardahan'da hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Özel harekat ve asayiş ekipleri, hükümlünün saklandığı adrese düzenledikleri operasyonla onu yakaladılar.
Ardahan'da hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Özel harekat ve asayiş ekipleri, "kan gütme saikiyle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç'nin, Yeni Mahalle'deki bir adreste saklandığını belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa