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Ardahan'da firari hükümlü yakalandı

Ardahan'da hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Özel harekat ve asayiş ekipleri, hükümlünün saklandığı adrese düzenledikleri operasyonla onu yakaladılar.