Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Otomobil ve Motosiklet Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Güncelleme:

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ehliyetsiz motosiklet kullanan N.G.'nin (14) cezai ehliyetinin olmaması nedeniyle ailesine idari işlem uygulandı. Ayrıca motosiklet sahibine ise 'sürücü belgesiz araç kullandırmak' maddesinden toplam 13 bin TL para cezası kesildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan N.G. (14) idaresindeki 07 UR 596 plakalı motosiklet ile İ.G. idaresindeki 07 N 9761 plakalı otomobil çarpıştı. Kural ihlali sonucu meydana gelene kazada motosiklet sürücüsü N.G. ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

13 bin lira para cezası uygulandı

Ehliyetsiz motosiklet kullanan N.G.'nin (14) cezai ehliyetinin olmaması nedeniyle ailesine idari işlem uygulandı. Ayrıca motosiklet sahibine ise 'sürücü belgesiz araç kullandırmak' maddesinden toplam 13 bin TL para cezası kesildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gazipaşa Antalya Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ali Öz kimdir? AK Parti Mersin- Toroslar Belediye Başkan adayı Ali Öz kaç yaşında, nereli? Abdulhakim Eraslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kulp Belediye Başkan adayı Abdulhakim Eraslan kaç yaşında, nereli? Kadir Berat Özkaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kocaköy Belediye Başkan adayı Kadir Berat Özkaya kaç yaşında, nereli? Hasan Ünal kimdir? CHP Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkan Adayı Hasan Ünal kaç yaşında, nereli? Fatih Akgören kimdir? Zafer Partisi Denizli Sarayköy Belediye Başkan Adayı Fatih Akgören kaç yaşında, nereli? Mahmud Yahya Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Kayapınar Belediye Başkan adayı Mahmud Yahya Kılıç kaç yaşında, nereli? İsmail Eraslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Hazro Belediye Başkan adayı İsmail Eraslan kaç yaşında, nereli? Mevlüt Ekmekçi kimdir? AK Parti Mersin- Mezitli Belediye Başkan adayı Mevlüt Ekmekçi kaç yaşında, nereli? Kadri Karaduman kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Hani Belediye Başkan adayı Kadri Karaduman kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Zengin kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Ergani Belediye Başkan adayı Abdurrahman Zengin kaç yaşında, nereli? Osman Tercan kimdir? Zafer Partisi Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Osman Tercan kaç yaşında, nereli? Mahmut Akatay kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Eğil Belediye Başkan adayı Mahmut Akatay kaç yaşında, nereli? Halit Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Dicle Belediye Başkan adayı Halit Aydın kaç yaşında, nereli? Zübeyir Arslanca kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Çüngüş Belediye Başkan adayı Zübeyir Arslanca kaç yaşında, nereli? İbrahim Halil Akbulut kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Çınar Belediye Başkan adayı İbrahim Halil Akbulut kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title