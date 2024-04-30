2024 MAYIS KİRA ARTIŞ ORANI | İş yeri ve konut kira zam oranı ne zaman belli olacak?

TÜİK enflasyon rakamlarını her ay açıklıyor. Her ay, bir önceki ayın enflasyon rakamlarının duyurulması ile iş yeri ve konutların da kira artış oranları belli oluyor. Vatandaşlar, TEFE TÜFE oranlarını araştırıyor. Birçok kişi TÜİK verilerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, İş yeri ve konut kira zam oranı ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizde...

2024 MAYIS KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından açıklanacak Nisan ayı enflasyon rakamları ile beraber kira artış rakamları da belli olacak. Bu nedenle, enflasyon rakamları 3 Mayıs Cuma saat 10:00' da açıklanacak.

NİSAN AYI KİRA ZAM ORANI NE OLMUŞTU?

TÜİK tarafından 3 Nisan Çarşamba günü açıklanan enflasyon verilerinin ardından TÜFE rakamları şekillendi. Buna göre,

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,50 olarak gerçekleşti. Böylelikle iş yeri kira artış oranı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre % 57,50 olarak gerçekleştirildi.