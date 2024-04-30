1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle birçok kişi, hastaneler ve sağlık ocaklarının hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. 1 Mayıs günü doktorların çalışıp çalışmayacağı araştırılıyor. 1 MAYIS DOKTORLAR ÇALIŞIYOR MU? İşçi Bayramı'nda doktorlar hastanede mi? İşte ayrıntılar...

1 MAYIS DOKTORLAR ÇALIŞIYOR MU, HASTANELER AÇIK MI?

Özel hastanelerdeki durum net olarak bilinmese de, devlet hastanelerinde polikliniklerin kapalı olabileceği görülmektedir. Ancak, hastane yönetiminin alacağı kararlarla bu durum değişebilir. Detaylı bilgi almak için hastanelerin iletişim kanallarından yardım almak gerekebilir. 1 Mayıs Pazartesi günü, hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam edecektir.

1 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

1 Mayıs'ta sağlık ocaklarının genellikle resmi tatillerde hizmet vermediği bilinmelidir. Bu nedenle, acil durumlar için başka sağlık hizmeti sağlayıcılarına başvurmak önemlidir.