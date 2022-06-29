Antalya'da huzur uygulamasında aranan 8 kişi yakalandı

Antalya'da jandarma ekiplerince düzensiz göçle mücadeleye yönelik düzenlenen "Türkiye Huzur ve Güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca 28 Haziran'da 00.00 ile 18.00 saatleri arasında 157 noktada gerçekleştirilen uygulamada 157 ekip ve 503 personel yer aldı. Uygulamada 9 bin 269 Türk vatandaşı ve 342 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 9 bin 611 şahsın sorgusu yapıldı. Yapılan sorgu neticesinde çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanırken, 2 araç da trafikten men edildi. 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na muhalefet, yani adresinde ikamet yükümlülüğüne uymamak suçundan 80 yabancı uyruklu şahsa geçici/uluslararası koruma kimlik belgelerinde belirtilen ikamet ettikleri illere gitmeleri hususunda tebligat yapıldı. V-160 tahdit kodu bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs da İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile görüşülerek geçici koruma kimlik belgelerinde belirtilen ikamet ettikleri illere gitmeleri hususunda tebligat yapılarak serbest bırakıldı. Yapılan trafik kontrollerinde 6 sürücüye toplam 6 bin 705 TL cezai işlem uygulanırken, 28 metruk bina ve 106 umuma açık yerin kontrolü yapıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa