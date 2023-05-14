Anneler Günü'nde kanser hastası annenin şüpheli ölümü Adana'da kanser hastası bir anne kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kadının vücudunda darp izleri olduğu için oğlu gözaltına alındı Adana'da kanser hastası bir anne kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kadının vücudunda...

Anneler Günü'nde kanser hastası annenin şüpheli ölümü

Adana'da kanser hastası bir anne kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kadının vücudunda darp izleri olduğu için oğlu gözaltına alındı

ADANA - Adana'da kanser hastası bir anne kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kadının vücudunda darp izleri olduğu için oğlu gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya Hüseyin Abid eşi Nazire Şahin ile birlikte kanser hastası annesi Türkiye Ali'yi tedavi için Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Acil servise gelen kadına doktorlar müdahale edip damar yolu da açtı. Bu sırada Ali'nin lavabo ihtiyacı olunca oğlu ve gelini tarafından tuvalete götürüldü. Abid sedyedeki annesi fenalaşınca sedyeyi sallamaya başladı. Abid'i bu sırada tuvalete gelen bir görevli gördü. Kadın hemen muayeneye alındı. Ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doktorlar yaptıkları muayene de kadının hastaneye ilk geldiğinde darp izi olmadığını ancak tuvalete gidip geldikten sonra darp izi rastladıklarını bildirdi. Bunun üzerine oğul gözaltına alındı. Annenin cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.